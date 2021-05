Tosto: "Il Napoli meritava la Champions, ma un passo falso ci può stare dopo una lunga rincorsa"

Napoli Calcio - Vittorio Tosto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha fatto una rincorsa lunghissima durata oltre 3 mesi: ha ottenuto vittorie fondamentali, ma allo scatto finale è arrivato stanco mentalmente. Può capitare, è capitato nel momento peggiore: il Napoli meritava la Champions League. Il mancato raggiungimento di un obiettivo dipende da te non dagli avversari che sono venuti al Maradona ha giocare con la testa sgombra. Bastava poco per portare il Napoli in Champions League. Spalletti? Arrivai alla Samp che lui era appena andato via. Lo conosco bene ma non l'ho mai avuto come allenatore. Non è facile sostituire Gattuso, con lui si poteva aprire un ciclo per i prossimi anni".