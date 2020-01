Tosto: "Gattuso persona giusta per la rinascita del Napoli, bisogna cercare di raggiungere gli obiettivi"

Ultimissime calcio Napoli - Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli negli ultimi dieci anni ha ottenuto solo ottimi risultati. Il Napoli riparte con la persona migliore in panchina cioè con Rino Gattuso, gli obiettivi non bisogna assolutamente chiuderli e non bisogna mettere limiti. Perché nel calcio nulla è impossibile. Credo che Gattuso con il carattere che ha sa che deve lavorare tanto e trasmettere la sua esperienza".