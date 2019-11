Ultime calcio mercato Napoli - Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato ai microfoni del Sun del suo assistito che, in queste ore, è stato accostato anche al Napoli:

Calciomercato, l'agente di Torreira apre all'addio all'Arsenal

"Il cambio ruolo gli ha creato disagio e non è più a suo agio: spero che le cose cambino. Niente contro l'Arsenal al quale dobbiamo solo dire grazie. Non mi sono mai seduto al tavolo con alcun club per parlare di un suo trasferimento. Abbiamo parlato col general manager e ci ha detto che Torreira non è in vendita".