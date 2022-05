Toronto-Insigne, l'intermediario: "Lorenzo ha messo a tacere tante voci: ha onorato maglia Napoli fino alla fine"

Andrea D'Amico, intermediario dell'operazione Toronto-Insigne, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Il Napoli ha fatto una bella gara, c'è il rammarico per quello che si poteva fare ma resta l'emozione di aver visto questa splendida festa. Insigne a messo a tacere molte chiacchiere nate dopo l'accordo con il Toronto. Ha onorato da professionista serio quale è l'impegno con il Napoli, non a caso è stato ringraziato da tutti. Toronto? Avevo portato Giovinco anni fa, con lui si qualificarono ai play off e dopo un anno vinsero il campionato. Penso che il contributo di Lorenzo possa essere superiore a quello di Sebastian"