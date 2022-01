Toronto, il presidente: "Vogliamo vincere campionato e Concacaf Champions League: Lorenzo sarà circondato di calciatori forti"

Il presidente del Toronto Fc, Bill Manning, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Lorenzo Insigne, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, come riportato dai canali ufficiali del club:

"Uno dei nostri maggiori punti di riferimento è la nostra città. Abbiamo una popolazione italiana molto numerosa qui. Penso che i suoi rappresentanti abbiano certamente sentito quell'amore e quella cultura quando hanno deciso di venire qui a Toronto; sono certo che è stata la stessa cosa per Lorenzo. Era il momento giusto anche per il nostro club. Siamo un club ambizioso, aspiriamo ad essere una squadra da vertice del campionato. Vogliamo vincere la Concacaf Champions League e giocare ad un livello molto alto. La nostra ambizione come club nordamericano è crescere tanto. Lo circonderemo di giocatori che non solo faranno meglio, ma aiuteranno anche a formare un club vincente, che è quello che aspiriamo ad essere".