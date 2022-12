Torinogranata, Rossin a CN24: "Lukic-Napoli: ci sono due ostacoli"

Elena Rossin, giornalista di Torinogranata, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Lukic non rinnoverà con il Torino. Ha cambiato anche l'agente. Roma e Napoli stanno pensando a questo calciatore anche se il Torino chiede 15 milioni. C'è poi un altro problema nel senso che Juric ha fuori due centrocampisti e gli resta solo Lukic come pedina esperta. Dal punto di vista del ruolo, lo vedo dal centrocampo in su. Parliamo di un calciatore in grado di recuperare palla e far ripartire l'azione. Nel Napoli non lo vedo titolare bensì come prima scelta per entrare dalla panchina"