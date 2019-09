Torino, Verdi: "Convinto dall'insistenza di Mazzarri! Sono cambiato come ragazzo e come uomo"

Simone Verdi, neo attaccante del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Una trattativa logorante per alcuni versi, conclusa all'ultima ora. L'insistenza di mister Mazzarri e della società, che mi hanno fortemente voluto, mi ha convinto a tornare. Vero, è un ritorno, ma per me è come un nuovo inizio. Sono cambiate tante cose, il Toro ha fatto enormi passi avanti e io sono cresciuto, sono cambiato come ragazzo e come uomo".