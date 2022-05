Torino, Romero: "Con Juric un nuovo Torino, consiglierei Belotti alle grandi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino:

“Il 4 maggio come tutti i tifosi del Torino si ricorda la tragedia, un giorno di triste celebrazione di quel tragico evento. Per noi tifosi del Torino è una data tragimente storica. Oggi il Torino è un insieme di tanti requisiti. C’è sempre l’aggancio con la tradizione, con l’evento citato, sempre intriso di leggenda e con l’obiettivo di fare il possibile per emulare quelle gesta irripetibili. Il desiderio è avvicinarci il più possibile a loro.

Con Juric stiamo recuperando queste caratteristiche naturali. Sta facendo bene, probabilmente avremmo potuto avere qualche punto in più per i recuperi finali, per degli episodi arbitrali. La posizione è questa, finiremo dignitosamente e poi vediamo di mettere le basi per l’anno prossimo. Il finale deve essere un’anticamera per la nuova stagione.

Consiglierei Belotti a tutte le grandi squadre perché è un giocatore forte, ha fatto una tripletta a Empoli. Ha avuto problemi fisici e non ha potuto esprimersi sui suoi livelli normali ma è un giocatore fortissimo, quindi è consigliabile a tutti. Meglio se resta al Torino (ride). È una punta totale, ha ancora tanto da dare. Con la sua classe, forza ha delle potenzialità inespresse e ci sono margini di miglioramento. Mi auguro resti in granata”.