Torino, Nicola in conferenza: "Napoli forte ed in forma, da Bakayoko eurogol! Mandragora? Non mi è sembrato un fallo che meritasse il secondo giallo"

Conferenza Nicola Torino Napoli. Termina il match allo stadio Grande Torino per la 33esima giornata di Serie A tra Torino e Napoli. Al termine della partita Torino-Napoli ha parlato Davide Nicola in conferenza stampa.

“Torino giù o Napoli troppo forte? Abbiamo cercato di fare la partita per trarre il massimo, siamo andati in campo per vincere ma abbiamo trovato una squadra forte ed in forma.

Il primo gol è stato un eurogol, sul secondo c’è stato un rimpallo. Questo uno-due poteva ammazzare chiunque, noi abbiamo continuato a giocare e stiamo dimostrando di non voler essere schiavi degli eventi che accadono in partita, vogliamo credere di poter raddrizzare le cose.

Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo creato i presupposti per riaprire la partita: avrei voluto vedere un gol per capire come si sarebbe evoluto il match. Oggi abbiamo perso perchè abbiamo incrociato una squadra con dei valori.

Lotta salvezza? Importante agganciare più squadre possibili, mancano sei partite e cercheremo di trarre sempre il massimo. Ora stacchiamo un gioco e proviamo a recuperare quanto più possibile.

Il rosso a Mandragora? Dovevamo cercare di bilanciare tra tanti diffidati, per non essere penalizzati oltremodo. Non mi è sembrato un fallo che meritasse il secondo giallo, ma l’arbitro avrà avuto i suoi motivi e non commento. Non mi interessa chi manca, mi fido ciecamente di chi ci sarà ed ognuno di loro avrà l’occasione di essere produttivo. Dobbiamo andare avanti ed essere coscienti del carattere che abbiamo acquisito e che ci permetterà di non mollare mai”