E' Sicome Verdi il grande obiettivo del Torino per questo rush finale di mercato. Gianluca Di Marzio lo ribadisce, ma Walter Mazzarri dribbla ogni quesito di mercato. Intervenuto in diretta a Sky dopo il match col Wolverhampton in Europa League, il tecnico granata ha infatti replicato così a una domanda specifica sull'azzurro: "Ho Iago Falque infortunato, volevo ricordarvi anche questo a proposito del risultato di stasera. Parlo dei giocatori che ho a disposizione".