Torino, Juric: "Abbiamo creato più del Napoli, il gol preso nasce da un po' di sfortuna. Fatta una buona gara, rigore nato da un'ingenuità"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo creato più occasioni da gol del Napoli, non abbiamo fatto una gara di resistenza. La partita è stata giusta, il rigore è stata una nostra ingenuità. Abbiamo creato tanto con un'ottima partita, dispiace perché il gol è stato un rimpallo. C'è stata un po' di sfortuna. In due occasioni siamo stati in situazioni di tre contro due e non le abbiamo sfruttate. Non solo in occasione del gol, in certe situazioni siamo molto carenti. Reggiamo, per dieci o quindici minuti abbiamo fatto benissimo ma ci sono enormi margini di miglioramento. Ci manca un po' di qualità visto che elementi come Pjaca e Praet possono darci di più.

Dobbiamo finalizzare meglio ed ora abbiamo recuperato anche Belotti. Ho un'idea di come strutturare il Torino. Le prestazioni sono state ottime, mentre i risultati sono carenti. Abbiamo giocato solo a Firenze con due attaccanti ed abbiamo fatto la peggior partita dell'anno. Con questa soluzione non troviamo le soluzioni giuste. Belotti è entrato bene oggi, ma avrà bisogno di tempo perché per un mese non ha praticamente corso. Con Pjaca e Brekalo, alternandoli, riuscivamo a segnare anche con una certa regolarità e riuscivamo anche a creare tanto".