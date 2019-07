Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Verdi? De Laurentiis è un amico, con lui ho un bel rapporto, però non mi regala i giocatori. Questo non vuole che non abbiamo alternative: ci sono obiettivi di pari livello, poi si sceglie. È importante la compatibilità economica: senza conti in regola non potevamo, ad esempio, subentrare al Milan in Europa League".