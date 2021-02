Torino, Cairo: "Diritti TV? Tema dei fondi sta a cuore a molti club, si vuole procedere così. Conte-Agnelli? Cose di campo"

Ultime notizie calcio - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti dopo l'assemblea della Lega Serie A. Questi alcuni estratti riportato da Tuttomercatoweb:

"Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l'impressione che siano in diversi a voler procedere in tal senso. Caso Conte-Agnelli? Le cose che avvengono durante le partite di calcio sono legate all'adrenalina che va a mille. Non ho visto nessun tipo di tensione tra Inter e Juve oggi, sono cose di campo. Questi episodi si verificano pure in altri campionati, anzi succede anche di peggio".