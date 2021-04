Torino, Cairo attacca Agnelli e Marotta: "Tradimento da Giuda, devono vergognarsi e dimettersi subito!"

Superlega - Urbano Cairo, presidente del Torino, al veleno contro Juventus, Inter e Milan. In particolare sono arrivati attacchi diretti ad Agnelli e Marotta: "Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla Lega e per questo come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Superlega? È un tradimento da Giuda.

Marotta si deve dimettere subito, non può rappresentare la Lega in FIGC. Chi ha concepito la Superlega sta attentando alla Lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. La stessa cosa vale per Agnelli".