Torino, Cairo: "A Conte piace Buongiorno? L'ultima volta l'ho visto un anno fa, sarei contento di una cosa"

Napoli - Urbano Cairo del Torino ha parlato dell'interesse di Antonio Conte e del Napoli per il suo capitano Alessandro Buongiorno. Queste le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, che è intervenuto alla presentazione del libro "C'è solo un presidente", scritto dai giornalisti Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, su Silvio Berlusconi, storico numero uno del Milan:

"Conte interessato a Buongiorno? L'ultima volta l'ho visto al Festival dello Sport l'anno scorso, non so se gli piaccia tanto Buongiorno. Per noi sarebbe il capitano ideale, sarei contento se rimanesse con noi.

Mi spiace per Ricci, ma decide Spalletti che è il Dominus. Sono contento per Buongiorno e Bellanova che ci rappresenteranno".