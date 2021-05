Tognazzi: "Felice per Spalletti, dispiaciuto per Gattuso: senza infortuni avrebbe lottato per altri traguradi"

Napoli Calcio - Gianmarco Tognazzi, attore e conduttore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti? Sono contento per il Napoli e mi dispiace per Gattuso: senza gli infortuni, avrebbe potuto lottare per altri obiettivi. Gattuso ha fatto un grande lavoro e lascia a Spalletti un gruppo saldo che potrà fare bene. Con un po' di presunzione, l'ho rappresentato anche nei suoi pregi. Il rapporto con Totti è stato smussato, viene rappresentato come è stato vissuto dal calciatore essendo per lui il film. Se ho sentito Spalletti? Non l'ho sentito, il fatto che non si sia esposto dimostra aver avuto fair play che mostra la grande intelligenza dell'uomo".