TMW, Marchetti da Villa Stuart: "Stanno terminando le visite di Rrahmani. Firmerà i contratti alla Filmauro e tornerà a Verona"

Dario Marchetti, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso di Radio Goal direttamente da Villa Stuart a Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rrahmani stanno terminando in questi istanti, il calciatore è arrivato stamattina intorno alle 9.15. Ha fatto le analisi del sangue e diverse risonanze magnetiche. Non arriverà a Napoli, firmerà i contratti alla Filmauro a Roma e in giornata tornerà a Verona e verrà convocato per il prossimo match. SI tratta di un’operazione importante per il Napoli, da 14 milioni di euro”.