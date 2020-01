TMW - Demme vicinissimo al Napoli, Gaetano gli farà spazio: il giovane azzurro andrà in B

Calciomercato Napoli - Praticamente conclusa la trattativa con Diego Demme, centrocampista del Lipsia, tedesco ma di origini calabresi: arriverà in azzurro per dodici milioni di euro. Venerdì sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto. A fargli spazio nella rosa S.s.c. Napoli sarà Gianluca Gaetano che, probabilmente, andrà in Serie B. Lo riporta TuttoMercatoWeb.

Ieri l'esperto mercato di Rai Sport Ciro Venerato aveva scritto quanto segue sul giocatore: "Almeno 10 club cadetti sul talento Gaetano, subissato di telefonate il suo agente Pastorello. Il Napoli avrebbe però delineato il possibile percorso: gradirebbe affidarlo alle sapienti mani dell' ex azzurro Marco Baroni (suo il goal del secondo scudetto, ndr), ora tecnico della Cremonese e grande amico del concittadino fiorentino Giuntoli. Primi contatti col ds Nereo Bonato, va atteso il vertice con Pastorello prima di definire il possibile prestito ai grigiorossi"