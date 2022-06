Tmw, De Magistris: "Marino ha mandato un chiaro messaggio al Napoli per Deulofeu, Politano ha interesse in Italia"

Raimondo De Magistris di Tmw è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Messaggio al Napoli da parte di Marino dell’Udinese. Quasi certamente non rinnoverà Mertens e Deulofeu è uno dei primi obiettivi, su Beto il Napoli può pensarci soltanto con la cessione di Osimhen. Ostigard è il quarto centrale che il Napoli ha individuato. Politano ha un prezzo elevato, è un’idea per il Valencia e il Milan, ma i rossoneri cercano un profili più giovane e lui ha intenzione di giocare".