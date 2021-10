TMW, Ceccarini: "Meret rinnoverà e Insigne vuole restare: la Champions sarà lo spartiacque e su Osimhen..."

Napoli Calcio - Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e giornalista di Tuttomercatoweb, ha parlato ai microfoni de "I Tirapietre", sulle frequenze di Radio Amore Campania:

"Penso seriamente che Meret rinnoverà con gli azzurri, ho dei segnali, è una storia già scritta quella del prolungamento contrattuale. Insigne? La sua volontà è quella di restare, ha un ottimo rapporto con tifoseria, società e squadra. Oggi le esigenze economiche si scontrano con la linea di De Laurentiis, ma lo spartiacque può essere la Champions League. Ospina alla Lazio? A scadenza contrattuale è possibile. Rinnovo Fabian? Per me è molto difficile che possa rinnovare il contratto. Manolas? Il Napoli ha già il sostituto del greco, in casa, parlo ovviamente di Rrahmani: vuole tornare in Grecia, penso che partirà a fine stagione. Osimhen? Oggi è l'attaccante più forte e completo del campionato di Serie A, per come è devastante, dirompente, non esistono come lui. Ad oggi, però, non sento il pericolo che possa andare via dal Napoli".