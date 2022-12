TMW, Ceccarini annuncia: "Il Napoli sta valutando un diritto di riscatto per Bereszynski"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Bereszynski, Contini e Zanoli? Per quanto riguarda Nikita, si deve approfondire. Per i due terzini invece siamo in dirittura d’arrivo, il Napoli sta valutando un diritto di riscatto per il terzino polacco in modo da valutarlo fino al termine del campionato: è questo il dettaglio su cui i due club si stanno confrontando, potrebbe esserci il diritto di riscatto ma l’operazione è praticamente definita.

Credo che Alex Meret sia un ragazzo straordinario e sono contento che sia arrivato questo rinnovo di contratto in estate, c’è un grande rapporto con Giuntoli e credo che più avanti verrà anche ridiscusso il contratto.

Rinnovi Napoli? Si parla di Rrahmani e Di Lorenzo, sono operazioni avviate e sono giocatori che rappresentano parte della ossatura della squadra. Per quanto riguarda Kim e la sua clausola, ci vorrebbe un adeguamento per togliere questa clausola legata al prezzo”