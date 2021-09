Tissone su Maradona a CN24: "L'ho conosciuto, uno dei giorni più belli della mia vita: vi racconto"

Napoli Calcio - Fernando Damián Rodrigues Tissone, oggi centrocampista della Paganese Calcio 1926, in serie C ma dal passato importante, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24:

Che cosa poteva voler dire per te da argentino giocare nel Napoli?

“Uno stadio speciale, non ci ho giocato tante volte, solo due-tre, ma è speciale sapere che per i napoletani, noi argentini siamo sempre ben visti grazie a Diego. Questa estate sono stato a Napoli, sono stato ai Quartieri Spagnoli e girato la città, e ogni volta che dici che sei argentino ti guardano in maniera speciale. Per un calciatore è sempre importante".