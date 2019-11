Tiribocchi sicuro: "Il Napoli è costruito per il 4-3-3, bisogna fare un passo indietro..."

Ultime Calcio Napoli -Simone Tiribocchi, ex calciatore di Atalanta e Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Buongiorno Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole sul Napoli.

"Squadra costruita per il 4-3-3, ha i giocatori adatti per quel modulo, se si farà un passo indietro dal 4-4-2 sarà utile".

"Ibrahimovic è un campione, ha 38 anni e un ingaggio altissimo, mentalmente è pronto e fisicamente è ok, il suo acquisto è da valutare bene. Squadre in difficoltà come il Milan lo cercano per nascondere qualche magagna".