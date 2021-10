Tiribocchi: "Osimhen uno schizzato, è assolutamente imprevedibile! Impressionante con il Torino"

Ultimissime calcio Napoli - Simone Tiribocchi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen mi verrebbe da dire che è uno "schizzato" dal momento che è totalmente imprevedibile. Pensate al gol fatto contro il Torino: in due passi ha sviluppato una potenza impressionante ed ha travolto il difensore del Torino, Buongiorno, che non si aspettava uno stacco del genere alle sue spalle".