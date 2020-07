Ultime notizie calcio Napoli – Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita Parma-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli con Gattuso è ripartito come si deve ma subisce ancora troppi gol e questo in vista della partita di Champions League contro il Barcellona non è un bel segnale”.