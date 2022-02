Tiribocchi: "Il Napoli non perde mai la testa: ha una cosa nel DNA che altre non hanno. Osimhen? Che gol, ma ne vedremo delle belle"

“Marzo è il mese decisivo”. Così Simone Tiribocchi, ex attaccante di Atalanta, Torino e Chievo e commentatore DAZN, intervenendo quest’oggi a “Febbre a 90“, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

“Il Napoli non perde mai la testa, gli piace giocare a calcio, ce l’ha nel Dna, sapeva che aveva una grande opportunità per riaprire il campionato e l’ha sfruttata appieno. Ora la lotta scudetto è apertissima, l’Inter deve recuperare ma ho visto una squadra che ha mollato, col Milan dopo il vantaggio ha frenato ed i rossoneri ne hanno approfittato. Marzo è il mese decisivo, arriverà anche il Milan, ma Napoli-Inter è determinante”.

Il Napoli ora deve raccogliere i frutti, la rosa è da scudetto, se penso alla coppia centrale che era un’altra e ora con Rrahmani e Juan Jesus da 13 partite non prende gol. Complimenti a loro ed a Spalletti. Davanti ci sono tanti ricambi, si può puntare al titolo, se vogliamo trovare il pelo nell’uomo diciamo che forse il Napoli dev’essere un po’ più “sporco”, provare ad essere più cinico. Il gol di Osimhen è stato bellissimo, cross al centro e colpo di testa: ecco, in alcune occasioni si può usare meno il fioretto. In questo mese di marzo, comunque, ne vedremo delle belle. La lotta per non retrocedere? Anche lì c’è grande incertezza, penso che comunque finora la classifica rispecchi i reali valori del campionato”.