Tiki Taka, Chiambretti: "Notizia sconvolgente su Maradona: poteva essere salvato! Rischio arresto per il medico: dagli 8 ai 24 anni di carcere"

Ultime Napoli - "Ho una notizia sconvolgente", lo riporta Piero Chiambretti a Tiki Taka, su Italia Uno:

"La notizia bomba proveniente dall'Argentina e parla di Diego Armando Maradona. La commissione medica è terminata, Maradona poteva essere salvato sia se fosse rimasto nel sontuoso palazzo di Dubai o nelle baraccopoli di Villa Fiorita, poteva morire solo in quella casa di Tigre. Maradona ha avuto un'agonia di circa 12 ore, senza ricevere aiuti, non è vero che è andato in bagno. Il medico potrebbe essere arrestato e scontare dagli 8 ai 24 anni di carcere".