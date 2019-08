Un tifoso contro Alvino: "Dici da un mese e mezzo che è tutto fatto per James, insultavi chi parlava di Cavani!" Pronta la replica: "Situazioni diverse: ecco perché" [VIDEO]

Nel corso della trasmissione "Poropomperopero" Carlo Alvino, giornalista di TV luna, ha dovuto fare i conti con una critica abbastanza dura da parte di un tifoso. Ecco alcuni estratti evidenziati da CalcioNapoli24:

"Dici da un mese e mezzo che James Rodriguez arriverà a Napoli e noi lo stiamo ancora aspettando. Gli anni passati prendevi in giro gli altri giornalisti che parlavano di un ritorno di Cavani in azzurro etc..."

Pronta la replica del collega Alvino:

"Sono due cose completamente diverse: di James ne hanno parlato Ancelotti, De Laurentiis... Chi deve parlare più di questa trattativa? Le notizie che avevo mi dicevano che sarebbe arrivato sicuramente ed il mio mestiere mi impone di dare le notizie che mi arrivano. Non posso tenerle per me. Per Cavani non c'è mai stato nulla di concreto ed infatti mai nessuno allenatore o De Laurentiis ne ha mai parlato, di James ne parlano da due mesi il presidente e l'allenatore. I casi sono completamente diversi...