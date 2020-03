TicketOne, Bardelli: “Il Napoli disporrà le opzioni per richiedere il rimborso dei biglietti per la partita contro il Barcellona”

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne:

“Rimborsi biglietti? Non mi risulta che i biglietti non prevedono rimborso, Barcellona-Napoli è una partita sotto le regole dettate dalla Spagna. In Italia attualmente esiste un decreto dove per eventi rinviati a data da destinarsi, il rimborso non viene effettuato perché dettato dall'articolo 88. Su Barcellona-Napoli, non è TicketOne che decide di rimborsare o meno il biglietti, ma chi li mette in vendita: il calcio Napoli. Il calcio Napoli si è posto il problema che se la partita si gioca tra 2 mesi e viene aperta al pubblico e gli italiani possono andare a vederla, vorrebbe dire rimettere in gioco tutti per acquistare i biglietti. Il Napoli vuole giustamente dare la possibilità ai tifosi di mantenere la possibilità di andare eventualmente a vedere il match. A breve uscirà la comunicazione per richiedere il rimborso, sul sito della società, ma ovviamente per un'acquisto futuro non avranno alcuna prelazione. Sarebbe un bellissimo contributo quello di devolvere il costo del biglietto per iniziative utili”.