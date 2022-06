"The Mast", l'attore Lanzuise a CN24: "De Laurentiis si troverebbe bene con il mio personaggio. Manifesto? Spero sia uno sprono"

Notizie Napoli calcio. Marco Lanzuise, attore noto per interpretare il personaggio di "The Mast", è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Il comico Marco Lanzuise ha parlato anche del Napoli e di De Laurentiis nel corso dell'intervista concessa a CN24 TV:

"Il personaggio di The Mast è nato con Salvatore Turco perchè sono esperienze che abbiamo vissuto praticamente tutti nel mondo del lavoro. Il manifesto contro De Laurentiis che cita The Mast? Le ultime vicende di calciomercato non hanno fatto piacere, quella frase dovrebbe essere propria di ogni presidente nei confronti dei tifosi che sono il cuore di ogni società. Speriamo che questo manifesto possa essere da sprono a De Laurentiis che ha sempre investito nei giovani, sperando che prima o poi possa arrivare questo benedetto Scudetto che manca da troppo tempo a Napoli.

De Laurentiis e The Mast? Ci sarebbe molta alchimia tra i due, perchè la filosofia di The Mast è quella di pagare di meno e sfruttare la situazione. Non si trovano operai, così come il Napoli non trovava il terzino sinistro e noi ci immaginavamo un Giuntoli ramingo che vagava per l'Europa a caccia del nome giusto. Per fortuna è arrivato Olivera che ha colmato quella lacuna"