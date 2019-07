TgCom, Liguori: "Koulibaly-Manolas superiori a Chiellini-De Ligt"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo Liguori, giornalista di Tgcom:

"Manolas al Napoli è una buona operazione per il Napoli e sono felice per Ancelotti perchè qualcuno dovrà pur provare a fermare la Juventus. L'operazione vista in chiave Roma, invece, è un disastro.

In questo momento chi vuole tentare di andare al vertice sta partendo dalla difesa: Napoli, Inter e Juve stanno provando a costruire una difesa d'acciaio, questo vuol dire che una grande squadra può essere grandissima solo con una difesa impenetrabile e mi sanguina il cuore pensando che invece la Roma vende un top come Manolas.

Koulibaly-Manolas credo sia una coppia superiore anche a Chiellini-De Ligt perchè la prima è fatta da 2 calciatori che sono due eccellenze, nella Juve invece diciamo che De Ligt è superlativo. Dzeko? Sì, andrà via perchè lo hanno messo in condizione di andare via".