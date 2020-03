TGcom, Liguori: "Il problema della Serie A è la Juventus, in Italia fanno i padroni"

Ultimissime calcio - Paolo Liguori, direttore del TGCom, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di quanto stia accadendo in Serie A in merito alle partite rinviate. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il problema grosso è che la Juventus sta nel nostro campionato. Dopo la Champions, Sarri ha detto una cosa giusta "Questi due rigori in Italia li davano", io è una vita che lo sostengo. Voi fate i padroni qui, quando andate in Europa invece no".