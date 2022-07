Tesser: "Il Napoli è stato in corsa per lo scudetto fino alla fine, ecco il motivo per cui gli esterni hanno segnato meno"

Attilio Tesser, allenatore del Modena,è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è stato in corsa per lo scudetto fino alla fine lo scorso anno. Se gli esterni hanno segnato meno è perché qualcosa a livello di squadra non è andata. Il Napoli ha messo struttura in più rispetto agli ultimi anni, sono andati via giocatori importanti come Insigne, Mertens e Koulibaly".