Teramo, Paci: "Napoli avversario di livello europeo, era inevitabile soffrire! Ho visto ragazzi che non accettavano la sconfitta" [VIDEO]

Napoli - Nel post-gara di Napoli-Teramo 4-0 queste le impressioni rilasciate dal tecnico Massimo Paci:

«Ho avuto indicazioni positive nei primi sessanta minuti, la squadra ha retto bene contro un avversario importante a livello europeo. Peccato il gol iniziale da calcio d'angolo. In fase di transizione abbiamo avuto tre palle gol nitide non finalizzate, poi è subentrata l'inevitabile stanchezza. Quel che più m'interessa è aver visto ragazzi che non accettavano la sconfitta. Ora dobbiamo dare continuità nella crescita, in un regolare percorso che ci vede quasi sempre impegnati in doppie sedute quotidiane, per questo ovviamente paghiamo la fisiologica stanchezza del periodo. Era inevitabile soffrire il possesso palla del Napoli, c'è da lavorare su tutto, ma con il sorriso. Dispiace sempre perdere, ma i ragazzi mi seguono e sono molto contento della mia squadra»