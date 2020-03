Teotino: "Milik? Non è più quello che è arrivato in Italia! Aver preso Petagna mi fa sospettare sul voler andare avanti con il polacco"

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Gianfranco Teotino, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Ecco le principali considerazioni:

"L'Inter forse sta esagerando nella sua politica alzando troppo i toni. Se Marotta ha rifiutato di giocare al lunedì ha commesso un errore, ma ancora peggio ha fatto la Lega nel cambiare in 24 ore una decisione già presa. Campionato falsato? Dei disagi ci sono in quanto situazione di emergenza. La Lega ha fatto scelte sbagliate e male, ma le conseguenze sulla 'regolarità' ci sarebbero state in ogni caso. Il minore dei mali sarebbe stato giocare regolarmente le partite nelle date fissate. Molto coraggiosa sarebbe stata far giocare tutti a porte chiuse, normale far giocare le partite nelle zone rosse senza pubblico.

Milik? Penso che un doppio infortunio al crociato sia molto difficile da recuperare. Non è più quello che è arrivato in Italia ma il suo giudizio non può essere negativo. Il fatto di aver preso Petagna mi fa sospettare sul voler andare avanti con il polacco"