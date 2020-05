Teotino: "Mertens? Non escludo possa fare pace con De Laurentiis! Petagna? Operazione strana quella fatta a gennaio"

Serie A - Così Gianfranco Teotino al 'Microfono Aperto' di Radio Sportiva:

"Slittamento del campionato? Qualsiasi sia la conclusione a cui si arriverà, contiene già in sé controindicazioni. Se passa la linea che tutta la squadra deve andare in quarantena è impossibile ripartire. Se invece si trova una soluzione per mettere in isolamento solo il positivo, la ripartenza ha più senso. Se non si riparte adesso non si riparte nemmeno a settembre. Mertens napoletano nello spirito ma è in rotta con De Laurentiis: questa frattura non è ancora stata ricomposta ma non escludo si possa fare la pace e che resti a Napoli. Petagna? Operazione strana quella fatta a gennaio"