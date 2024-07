Tempestilli: "Ecco perché la Roma non ha confermato Spinazzola"

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

“Spinazzola? Il Napoli fa bene a puntare su di lui, ha ottime qualità, anche se purtroppo nell'ultima stagione ha manifestato diversi problemi fisici, muscolari soprattutto. E' vero che arriva a parametro zero ma deve essere un giocatore sul quale fare affidamento. E' un giocatore interessante, se sta bene - ha detto il dirigente ex Roma a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- farebbe il caso a tutte le squadre di livello alto. La Roma non lo ha confermato probabilmente perchè sta puntando su altri giocatori, magari aveva pretese contrattuali alte rispetto alle strategie del club giallorosso o sta abbassando i costi. Le politiche della Roma non le conosco, ma se il giocatore sta bene è un elemento sul quale puntare senza dubbi, ha ottime qualità. Conte e Napoli è un mix positivo, il tecnico è una garanzia e per venire a Napoli avrà chiesto garanzie. Immagino dunque che verrà costruita una squadra competitiva, Conte riesce a tirar fuori dai propri calciatori il meglio, il Napoli in questo modo potrà essere di nuovo ai vertici del calcio italiano, specie dopo un'annata terribile come quella appena finita. I giovani di oggi sono sempre sotto esame, non hanno fiducia, è chiaro che se ci fosse un Totti non avrebbe bisogno di essere lanciato perchè si lancia da solo, come è capitato nella Roma in cui giocavo. Ma, anche a livello culturale, si punta giovani stranieri e non si da' fiducia ai tanti ragazzi italiani bravi"