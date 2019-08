Televisa Radio, Sulvaran a CN24: "Lozano la stella del calcio messicano, non avrà problemi al Napoli. E' molto legato alla famiglia..."

Calciomercato Napoli - Brian Sulvaran, giornalista di Televisa Radio, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Hirving Lozano è un calciatore che segna tanto anche se gioca da esterno, da tenere in considerazione. E' la stella del calcio messicano, giocatore di rottura e bravo nell'allungo. Molto disciplinato, tenta di integrarsi subito al meglio nel calcio e nello spogliatoio. Non avrà nessun problema ad ambientarsi nel calcio italiano e a Napoli. Carattere? E' uno di quelli molto attaccati alla famiglia".