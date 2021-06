Tavecchio: "Vincere l'Europeo non è semplice, competizione molto complicata. Insigne? Non sbaglia le partite, se mi avessero ascoltato..."

Napoli Calcio - Carlo Tavecchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L'Europeo in Francia fu strepitoso ma i rigori di Pellè e Zaza ci condannarono. Non è facile vincere questa competizione, Europa è sempre difficile. Vincere non è facile. Abbiamo appoggiato noi per prima Ceferin e lui ha ricambiato con la partita inaugurale e altre tre gare della prossima competizione. Con la Turchia non sarà facile per l'Italia, mi auguro che i giovani sappiano dare quello che si spera. Insigne? Ho un debole per lui, ho di farlo giocare e non lo fecero con la Svezia. Con lui saremmo andati al Mondiale, lui non sbaglia le partite. A breve il sistema calcio vivrà crisi profonde, si avranno problemi anche per l'iscrizione: la pandemia è una livella che ha sistemato tutto".