Tavecchio: "Cori razzisti? Sbagliato punire una Curva intera, serve fermare gli imbecilli!"

Ultime notizie clacio Napoli - Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Cori razzisti? Le regole ci sono anche, ma se manca cultura è difficile far capire certe cose. Sospendere le partite è una decisione che spetta all'arbitro ed alla sua percezione della cosa. Crea problemi anche logistici fermare una gara, servono provvedimenti duri. Quando si intervenne per bloccare i settori degli stadi in cui avevano luogo questi cori io non ero d'accordo col colpire un'intera curva. Non mi sembra giusto che tutti i tifosi di una Curva debbano pagare per venti imbecilli. Dovrebbero essere puniti solo questi imbecilli. Chiudere le Curve, inoltre, causerebbe anche seri problemi economici, in un contesto in cui la situazione è già drammatica. Una persona per bene se chiede un prestito viene analizzato a fondo, ma nel calcio ci sono persone che hanno crediti e banche alle spalle internazionali".