Tamponi SSC Napoli, il dott. Portella: "Non è certa la positività di Zielinski di ieri, responso alle 14.30. Subito i vaccini per i calciatori"

Ultime notizie Napoli - A Radio Crc Giuseppe Portella, virologo della Federico II e responsabile dei tamponi dei tesserati del Napoli, nel corso di 'Arena Maradona'.

"Tampone molecolare per Zielinski, Insigne, Di Lorenzo e Meret alle 13. I risultati si avranno intorno alle 14.30. Il tampone con esito positivo di Zielinski ieri non è stato fatto da noi. Quindi questa situazione è tutta da verificare. Si parla tanto se sia stato il caso di confermare le gare delle nazionali in piena pandemia io invece batterei su un altro tasto: subito i vaccini per i calciatori"