Tamponi SSC Napoli, il Dott. Portella a Kiss Kiss: "Rischio Covid per Di Lorenzo, Insigne e Meret? Per avere la certezza dovremmo aspettare dieci giorni"

Napoli - Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Insigne, Meret e Di Lorenzo fuori pericolo? Sono stati controllati e ricontrollati anche nei giorni scorsi con dei tamponi rapidi che sono stati effettuati direttamente dai medici del Napoli. Non sono così precisi però come i molecolari, ma se ci stesse qualcosa dovrebbero individuarla. Più passa il tempo e più ci allontaniamo dal pericolo, anche se per avere la certezza dovremmo aspettare dieci giorni. Sono in corso dei tamponi e li processiamo prima che la squadra parta, o almeno ci speriamo. Se saranno tutti negativi la squadra partirà, altrimenti sarà necessario un ulteriore approfondimento".