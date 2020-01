A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Taglieri, giornalista “Amrabat non ha ancora trovato un accordo definitivo col Napoli e con l’abbondanza che c’è attualmente a centrocampo, il club azzurro potrebbe anche pensare di non prenderlo. Callejon potrebbe tornare alle origini a fine stagione, quindi potrebbe tornare in patria. Ha tanto mercato in Spagna e va anche detto che l’esperienza a Napoli lo ha fatto crescere molto”.