Taglialatela: "Il Napoli mi fa godere come un matto, sembra di essere tornato ai tempi della MaGiCa! Su Meret e Ospina..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pino Taglialatela, dirigente.

"Il segreto del primo posto del Napoli? C'è l'allenatore che ha grandissimo merito, ci sono calciatori che sono bravissimi. Il Napoli d'altronde non è nuovo a certe partite importanti, c'è tutto quello che ci deve essere per far sì che il Napoli sia primo. Io alla difesa davo molte indicazioni, anche perché i difensori lo richiedono e vogliono essere aiutati. Fondamentale che un portiere parli senza gridare nel nulla.

Gerarchie al Napoli? La squadra ha due grandissimi portieri, chi gioca merita. L'infortunio di Meret, che era partito titolare, sembrava far risolvere la questione ma Ospina ha fatto prestazioni importantissime. Il problema è bello ma bisogna risolverlo. Prima si preferiva avere un portiere titolare e un secondo per non creare problematiche, poi comunque c'erano meno partite. Meret ha forse qualcosa in più di Ospina ma il colombiano fa la differenza per come gestisce il campo e per come salva il gol, ha giocato ad altissimi livelli. Si stanno stimolando a vicenda e il Napoli sta facendo bene. Magari uno giocherà in coppa e uno in campionato ma prima o poi si dovrà risolvere la gerarchia.

Ospina ha fatto due parate importanti contro la Sampdoria, veramente notevoli anche per il momento. Portiere forte, fortunatamente il Napoli ce l'ha. Ospina ultimamente ha fatto benissimo. Il segreto della difesa? Koulibaly è qualcosa di fuori dalla norma secondo me. Chi gioca vicino a lui ne trae vantaggio. Manolas ha fatto qualche errore anche se è fortissimo, con Rrahmani però la difesa sta dando garanzia e squadra che vince non si cambia. Se la difesa non subisce gol continuerei così.

DC Comics? Ci ha intimato di togliere il logo e non me l'hanno fatto registrare. Si sono però un po' tranquillizzati, abbiamo parlato anche perché hanno capito che io non devo fare merchandising. Magari se vorrò fare una maglietta la potrò fare ma io non voglio vendere niente. Si sono un po' distesi, sembra che la cosa stia andando per il verso giusto.

Sto godendo come un matto, torno ai tempi della MaGiCa e di quando il Napoli dettava legge ovunque. Queste cose mi fanno commuovere. La squadra è forte, speriamo che sia l'anno giusto. I ragazzi stanno dando tutto".