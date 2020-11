Taglialatela: "Il Napoli ha commesso errori, ma non ha giocato male: se Donnarumma prende 7,5 nelle pagelle qualcosa vorrà pur dire..."

Giuseppe Taglialatela ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli ha commesso qualche errore, ma ha fatto una buona gara: se Donnarumma prende 7,5 in pagella qualcosa vorrà pure dire. Il Milan è una squadra organizzata e forte con un fuoriclasse assoluto come Ibra. In più hanno giovani molto interessanti. Sul cross di Rebic forse Meret poteva andare in volo, ma è molto difficile. Un portiere quando ha un cross così deve pensare a difendere la porta. Onestamente ha zero responsabilità"