Taglialatela: "Errori? La colpa è degli allenatori non dei portieri, vi spiego il motivo"

L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Cosa è successo? A pochi metri dal traguardo è il calciatore a fare la differenza, vedi gli errori dei portieri: l’impostazione della costruzione dal basso è un’ossessione, persino a Maradona è capitato di sbagliare uno stop, figurarsi se non può capitare ad un portiere. Ed un suo errore può determinare uno scudetto, una Champions. Ma qui è colpa degli allenatori che si ostinano, il portiere deve parare, e non invece far vedere quanto è bravo con i piedi.

Meret? Non è facile alternarsi in porta, soprattutto se hai bisogno di continuità, purtroppo Alex è incappato in altre situazioni per via di una gestione fallimentare. Tuttavia, se non ha giocato con Ancelotti, Gattuso e Spalletti, qualcosa che non va c’è di sicuro. Poi Ospina è bravo, bravissimo, ma Meret va supportato, è un capitale del Napoli e deve essere più forte, deve scrollarsi di dosso certe paure, deve capire – chiude Taglialatela – che è un portiere molto forte”.