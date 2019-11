Taglialatela: "ADL deve prendere la situazione in mano, vincere per dimenticare tutto. Mi vergogno di quanto sta accadendo, avrei portato tutti di forza in ritiro"

Ultimissime calcio Napoli - Pino Taglialatela è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "La cosa migliore per dimenticare tutto sarebbe vincere, con il Liverpool bisogna fare risultato per superare il turno. Se fossi stato io nello spogliatoio avrei preso di forza tutti per portarli poi a Castel Volturno. Non hanno capito la gravità dell'azione, nessuno è stato in grado di fargli cambiare idea. I tifosi fanno i sacrifici, i calciatori non devono mancare di rispetto. In questo momento siamo tutti amareggiati, dimentichiamo quanto fatto di bello nei passati anni. Mi vergogno di quanto sta accadendo, il presidente deve prendere la situazione in mano, a fine anno si parlerà con tranquillità e serenità, ma adesso bisogna ritrovare la strada. Un tempo Guardiola si complimentava per quanto stava facendo il Napoli. Ora deve scendere in campo il presidente, a Napoli la gente è straordinaria, dopo 20 anni ancora mi fermano per strada, per questo legame i soldi sono nulla".