Tacconi: "Pirlo non doveva accettare la panchina della Juve: è stato un azzardo. La squadra non si è fidata di lui"

Napoli - Stefano Tacconi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sarri è napoletano dentro per questo è stato mandato via. Pirlo non doveva accettare la panchina della Juve, è stato un azzardo. La squadra non si è fidata di lui. Pirlo doveva allenare solo l'Under23, doveva fare esperienza, e poi la Juve non gli sta dando una mano. Gattuso la sua esperienza l'ha fatta, Pippo Inzaghi fece lo stesso errore di Pirlo quando accettò il Milan poi è stato bravo a ripartire. La Juve è in difficoltà, se i giocatori capiscono il momento devono svegliarsi e giocare di squadra senza aspettare il colpo di Ronaldo: il singolo non fa la squadra. Gattuso ha le sue idee e la sua personalità, anche lui non ha avuro il supporto della società. Rino però ha un carattere forte e capace di affrontare le turbolenze, non come Pirlo. Il calcio senza pubblico è diverso. Secondo me la Juve giocherà con grande paura stasera"