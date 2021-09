Tacconi: "Il Napoli ha meritato la vittoria contro la Juve, capisco le difficoltà di Szczesny. Abolirei la legge Bosman"

Napoli calcio - Stefano Tacconi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Szczesny? Anch'io ho avuto le medesime difficoltà quando arrivò Maifredi, psicologicamente un portiere ne risente quando la squadra non gira. Il polacco è un buon portiere ma sta vivendo un momento un po' così. Il Napoli ha meritato di vincere sabato contro la Juve, il resto conta poco. In generale il calcio per me è finito, per cambiarlo inizierei ad abolire la legge Bosman in modo da far sparire i procuratori: non è possibile che devono comandare loro il calcio".