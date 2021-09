Tacchinardi: "La Juve non sa reagire, Allegri deve dimenticare il passato"

Napoli Calcio - Ai microfoni di TMW Radio, nel post gara di Napoli-Juve ha parlato Alessio Tacchinardi:

"Ho visto una Juve in grande difficoltà su tanti punti di vista. A prescindere dagli errori clamorosi del suo portiere che sono sotto gli tutti, ma indipendentemente da questo non è una squadra in grande condizione fisica, è questo che mi preoccupa maggiormente. È presto per dei giudizi definitivi e mi va bene, ma dopo tre partite essere così lontano dalla vetta è dura. Allegri non se la sarebbe mai aspettata una partenza così. Guardiamo anche la condizione mentale, si vede che non è delle migliori. Ad oggi il campo dimostra che non è ancora la squadra di Allegri. Szcz?sny? Sta diventando una difficoltà e bisogna capire immediatamente il perché. La mancanza di Buffon si sente, ma non può essere solo quello, bisogna superarlo. In tre partite si è vista una Juve che soffre e allo stesso tempo non sa reagire alle difficoltà. Non so, forse allegri si aspettava la squadra che ha lasciato e che invece non c'è proprio più".